Молодежные организации подмосковных Химок встретились на мероприятии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Встреча молодежных организаций подмосковных Химок состоялась в школьном музее Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова на базе лицея №21, сообщает пресс-служба администрации округа.

В диалоге приняли участие глава Химок Инна Федотова и депутат Госдумы Денис Кравченко.

"Эта встреча — прекрасный пример того, как традиции прошлого становятся фундаментом для воспитания молодежи сегодня. Пионерское движение воспитало не одно поколение ответственных граждан, а сейчас эстафету приняли современные молодежные организации", — рассказал депутат Госдумы Денис Кравченко, его слова приводит пресс-служба.

Участники посетили Центр детских инициатив, где представлена экспозиция об истории пионерской организации. Гости вспомнили традиции, символы и ценности, на которых воспитаны поколения.

"День пионерии — особый праздник, объединяющий людей разных возрастов. Особенно важно, что его ценности — патриотизм, труд, ответственность, стремление к знаниям — продолжают жить в современных молодежных движениях", — отметила глава округа Инна Федотова.