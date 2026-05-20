В РЭЦ рассказали о темах заседания комиссии России и КНР в Харбине

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Логистика, сельское хозяйство и туризм стали ключевыми темами для дискуссии на полях заседания комиссии РФ и КНР в Харбине, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"На полях VI заседания межправительственной Российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР в Харбине состоялся предметный диалог по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества – торговле, логистике, сельскому хозяйству, туризму и межрегиональным проектам", - отмечает РЭЦ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер Государственного совета КНР Чжан Гоцин, а также представители ключевых министерств и ведомств двух стран, включая Минкоммерции КНР, Государственный комитет по развитию и реформам КНР, Минтранс КНР, Главное таможенное управление КНР, Минсельхоз КНР и руководителей российских дальневосточных регионов.

Высокий уровень китайской делегации подтвердил стратегический характер российско-китайского взаимодействия и особое внимание Пекина к развитию сотрудничества с регионами Дальнего Востока России. В числе участников - руководство провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и автономного района Внутренняя Монголия.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает системную работу по продвижению российских компаний на китайском направлении, формируя прямой диалог бизнеса и государственных институтов двух стран, а также содействуя развитию практических кооперационных проектов между российскими регионами и китайскими партнерами.

"Для РЭЦ участие в мероприятиях такого уровня – это возможность не только сопровождать экспортную повестку, но и усиливать позиции российских компаний в стратегически важном для России азиатском направлении", – заявила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.

В Харбине с 17 по 21 мая проходит фестиваль-ярмарка "Сделано в России", организованная РЭЦ. В рамках мероприятия более 100 российских производителей почти из 40 регионов страны представляют продукты питания, образцы народного художественного промысла, биологически активные добавки, косметику, товары повседневного спроса.

Ранее генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина заявила о том, что за первые месяцы 2026 года объем экспортируемых в рамках фестивалей "Сделано в России" товаров увеличился на 30%, а в стоимостном выражении рост составил 45% относительно аналогичного периода прошлого года.