Эпидемиолог назвал главный симптом хантавируса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ключевым симптомом хантавируса, на который надо обратить особое внимание, является затрудненное дыхание, заявил РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла ранее на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались.

"Первое, на что нужно обратить внимание - это затрудненное дыхание. Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышать", - рассказал Чиккоцци, говоря о главном симптоме хантавируса.

По его словам, специфического противовирусного лечения хантавируса пока не существует, поэтому в основном врачи применяют поддерживающую терапию.

"Если у человека появляются такие симптомы и ему становится плохо, главная задача - оказать ему помощь в дыхании", - добавил итальянский специалист.