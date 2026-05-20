Эпидемиолог назвал главный симптом хантавируса
03:19 20.05.2026 (обновлено: 03:45 20.05.2026)
Эпидемиолог назвал главный симптом хантавируса

РИА Новости: главным симптомом хантавируса является затрудненное дыхание

Тестирование на хантавирус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, три человека скончались.
  • Главный симптом хантавируса — затрудненное дыхание, заявил эпидемиолог Массимо Чиккоцци.
  • Специфического противовирусного лечения хантавируса пока не существует, врачи применяют поддерживающую терапию.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ключевым симптомом хантавируса, на который надо обратить особое внимание, является затрудненное дыхание, заявил РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла ранее на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.
"Первое, на что нужно обратить внимание - это затрудненное дыхание. Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышать", - рассказал Чиккоцци, говоря о главном симптоме хантавируса.
По его словам, специфического противовирусного лечения хантавируса пока не существует, поэтому в основном врачи применяют поддерживающую терапию.
"Если у человека появляются такие симптомы и ему становится плохо, главная задача - оказать ему помощь в дыхании", - добавил итальянский специалист.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
