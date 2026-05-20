Муфтий рассказал, кому стоит воздержаться от хаджа

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В хадж не стоит отправляться тем, кто тяжело болен, не располагает средствами или не разрешил жизненные трудности, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
Хадж – это обязательное для мусульман хотя бы раз в жизни паломничество в Мекку. В 2026 году он пройдет 25 и 26 мая.
"Хадж обязателен только для тех, кто обладает физической и материальной возможностью его совершить. Людям с тяжелыми заболеваниями, которые не позволяют безопасно перенести поездку и выполнение обрядов, а также тем, кто не располагает необходимыми средствами или имеет неурегулированные жизненные обязательства, следует воздержаться от поездки до устранения этих препятствий", – сказал Аббясов.
Недопустимо также, добавил муфтий, отправляться в хадж вне официальной квоты, которую определяет Саудовская Аравия, или через сомнительные каналы.
"Это не только нарушает законы, но и ставит под угрозу саму возможность полноценного совершения паломничества", – заключил он.
Ранее Минтранс сообщил, что квота для паломников из России на хадж в 2026 году составляет 25 тысяч человек. С 5 по 21 мая они будут улетать в Саудовскую Аравию, обратный вылет запланирован с 30 мая по 15 июня.
