Рейтинг@Mail.ru
Муфтий рассказал, кому стоит воздержаться от хаджа - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:47 20.05.2026
Муфтий рассказал, кому стоит воздержаться от хаджа

РИА Новости: в хадж не стоит отправляться тем, кто тяжело болен

© AP Photo / Amr NabilПаломники во время хаджа в Мекке
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Паломники во время хаджа в Мекке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муфтий Рушан Аббясов заявил, что от хаджа стоит воздержаться тяжело больным людям, а также тем, кто не располагает необходимыми средствами или имеет неурегулированные жизненные обязательства.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В хадж не стоит отправляться тем, кто тяжело болен, не располагает средствами или не разрешил жизненные трудности, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
Хадж – это обязательное для мусульман хотя бы раз в жизни паломничество в Мекку. В 2026 году он пройдет 25 и 26 мая.
Хадж - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Муфтий рассказал, какие прививки нужны для хаджа в Саудовскую Аравию
14 мая, 14:33
"Хадж обязателен только для тех, кто обладает физической и материальной возможностью его совершить. Людям с тяжелыми заболеваниями, которые не позволяют безопасно перенести поездку и выполнение обрядов, а также тем, кто не располагает необходимыми средствами или имеет неурегулированные жизненные обязательства, следует воздержаться от поездки до устранения этих препятствий", – сказал Аббясов.
Недопустимо также, добавил муфтий, отправляться в хадж вне официальной квоты, которую определяет Саудовская Аравия, или через сомнительные каналы.
"Это не только нарушает законы, но и ставит под угрозу саму возможность полноценного совершения паломничества", – заключил он.
Ранее Минтранс сообщил, что квота для паломников из России на хадж в 2026 году составляет 25 тысяч человек. С 5 по 21 мая они будут улетать в Саудовскую Аравию, обратный вылет запланирован с 30 мая по 15 июня.
Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Муфтий раскрыл духовный смысл хаджа
7 мая, 05:11
 
РелигияРоссияСаудовская АравияМеккаРушан Аббясов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала