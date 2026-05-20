ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские войска с помощью " Ланцета " уничтожили безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму, сообщили в Минобороны.

По предварительным данным, судно вышло из порта Одессы. Его обнаружили в районе острова Змеиный в Черном море.

"В результате профессиональных действий отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" БЭК противника был успешно уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, снятыми в режиме реального времени", — заявили в ведомстве.