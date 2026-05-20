Рейтинг@Mail.ru
Константинов назвал заявление Литвы об ударах по Калининграду провокацией - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 20.05.2026 (обновлено: 22:34 20.05.2026)
Константинов назвал заявление Литвы об ударах по Калининграду провокацией

Константинов назвал заявление об ударах по Калининграду очередной провокацией

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКвартал Рыбная Деревня в Калининграде
Квартал Рыбная Деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Квартал Рыбная Деревня в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокацией заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО ударить по Калининграду.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал очередной провокацией заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО ударить по Калининграду.
Ранее Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
"Очередная провокация, с целью надавить на нервную систему России", - сказал Константинов.
По его словам, подобные заявления не более чем отвлекающий маневр.
"Именно так надо ко всем этим заявлениям относиться", - сказал глава парламента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Лавров высказался о заявлениях Литвы об атаках на Калининград
Вчера, 15:32
 
В миреЛитваКалининградРоссияВладимир КонстантиновНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала