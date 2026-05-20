Константинов назвал заявление Литвы об ударах по Калининграду провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал очередной провокацией заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО ударить по Калининграду.
Ранее Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
"Очередная провокация, с целью надавить на нервную систему России", - сказал Константинов.
По его словам, подобные заявления не более чем отвлекающий маневр.
"Именно так надо ко всем этим заявлениям относиться", - сказал глава парламента.