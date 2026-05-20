07:23 20.05.2026 (обновлено: 07:39 20.05.2026)
На Западе испугались ответа России на угрозу Литвы атаковать Калининград

Меркурис: слова главы МИД Литвы о нападении на Калининград опасны для Прибалтики

Квартал Рыбная Деревня в Калининграде. Архивное фото

ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис раскритиковал главу МИД Литвы за призыв к НАТО напасть на Калининград.
  • Аналитик отметил, что Россия ответит на любые действия НАТО в отношении Калининграда, а подобные провокации нагнетают напряжение в Балтийском регионе.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Британский военный аналитик Александр Меркурис раскритиковал главу МИД Литвы Кестутиса Будриса за призыв к НАТО напасть на Калининград.
"Я вообще не понимаю, почему европейские лидеры в такое опасное время, когда по всем рациональным расчетам нужно было бы разрядить обстановку и сбавить градус риторики, они очень усердно работают, чтобы добиться противоположного", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик отметил, что Россия ответит на любые действия НАТО в отношении Калининграда, а подобные провокации лишь нагнетают напряжение в Балтийском регионе.
"Это неимоверно безрассудно и очень опасно", — резюмировал Меркурис.
В понедельник глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград, чтобы продемонстрировать, что у блока якобы есть необходимые средства для уничтожения российских баз в анклаве.
Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.
В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.
