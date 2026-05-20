МТУСИ и "Билайн" объединят усилия по подготовке кадров для ИТ

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. На площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде МТУСИ и "Билайн" подписали соглашение об оказании содействия в реализации образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, необходимым для осуществления деятельности в области информационных технологий, сообщает пресс-служба оператора.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут привлечение специалистов из отрасли для преподавания дисциплин по ИТ-специальностям; совместная разработка и актуализация образовательных программ с учетом требований индустрии; доступ к передовым технологиям, платформам и инструментам разработки, используемым в индустрии.

Новое соглашение стало продолжением стратегического партнерства МТУСИ и Билайна. Ранее стороны заключили соглашение о титульном партнерстве, в рамках которого компания получила статус титульного партнера факультета "Сетевой инженерии" МТУСИ. Сегодня сотрудничество выходит на новый уровень и охватывает совместную разработку образовательных программ, экспертизу профильных дисциплин, организацию стажировок, практик и участие представителей компании в подготовке будущих ИТ-специалистов.

Билайн планирует стать ключевым партнером университета во второй волне федерального проекта "ТОП-ИТ", реализуемого при поддержке Минцифры России, — и это станет следующим этапом в развитии партнерства. В рамках программы МТУСИ планирует принять более 300 студентов на образовательные программы, разработанные совместно с Билайном — ключевым индустриальным партнером университета.

Проект "ТОП-ИТ" направлен на подготовку продвинутых ИТ-специалистов для российской цифровой экономики и предполагает тесную интеграцию вузов и высокотехнологичных компаний в образовательный процесс. Студенты смогут проходить практическую подготовку с участием экспертов индустрии, работать над реальными кейсами и получать компетенции, востребованные на рынке труда.

"Совместная работа с “Билайном” в рамках подготовки кадров для отрасли информационных технологий позволит создать современную практико-ориентированную модель подготовки кадров и даст студентам дополнительные возможности для профессионального роста и успешного старта карьеры", – отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

В свою очередь, заместитель генерального директора по технике в Билайне Валерий Шоржин отметил, что сотрудничество с вузом для оператора является стратегически важным.