Юрист рассказал, когда работодателю стоит сократить рабочий день из-за жары - РИА Новости, 20.05.2026
13:31 20.05.2026 (обновлено: 13:34 20.05.2026)
Юрист рассказал, когда работодателю стоит сократить рабочий день из-за жары

Работодателям рекомендовали сократить рабочий день при температуре выше 28,5

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрист Александр Хаминский рассказал, что при температуре в рабочем помещении выше 28,5 градусов рекомендуется сократить рабочий день.
  • При температуре выше 32,5 градусов на улице продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20 минут, после чего необходим отдых в прохладном помещении не менее 12 минут.
  • Сокращение рабочего дня при жаре зависит от договоренности с работодателем, который может издать приказ о временном сокращении рабочего дня, при этом время сокращения считается временем простоя по независящим от работника причинам и подлежит оплате.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работодателю рекомендуется сократить рабочий день при температуре выше 28,5 градусов в помещении, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что суточный рекорд температуры для 19 мая 47-летней давности был побит в Москве во вторник, воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса, в среду и четверг в столице могут обновиться суточные рекорды тепла.
"Существуют рекомендации Роспотребнадзора по сокращению рабочего дня в жару в офисе и на улице. Так, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градусов, то работодателю рекомендуется сократить рабочий день для всех сотрудников на один час, при повышении температуры до 29 градусов - на два часа", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что если сотрудники работают на улице, где температура поднялась выше 32,5 градусов, то продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20 минут. После этого работникам необходимо отдохнуть в прохладном помещении не менее 12 минут.
"По общему правилу работодатель несет ответственность за создание и поддержание безопасных условий труда для своих сотрудников. Действующий СанПиН устанавливает нормы температурного режима для рабочего дня в жаркую погоду в помещениях", - отметил Хаминский.
При этом юрист напомнил, что прямой обязанности работодателя по сокращению рабочего времени или переводу на удаленную работу законодательство не содержит.
"Возможность сократить рабочий день при жаре зависит от достижения договоренности с работодателем. Работодатель может по собственной инициативе издать приказ о временном сокращении рабочего дня. Нужно иметь в виду, что время, на которое сокращается рабочий день, считается временем простоя по независящим от работника причинам и подлежит оплате", - пояснил Хаминский.
При этом многие работодатели не сокращают оплату в дни простоя из-за жары, обратил внимание юрист.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийЕвгений ТишковецФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)День Победы
 
 
