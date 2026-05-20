Израильские силовики поставили на колени активистов флотилии "Сумуд"

Краткий пересказ от РИА ИИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Израильские силовики поставили задержанных участников пропалестинской флотилии "Сумуд", направлявшейся в сектор Газа, на колени лицом в пол и связали их, следует из видео, которое опубликовал министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.

Ранее в среду министерство иностранных дел еврейского государства сообщило, что военно-морские силы задержали всех 430 активистов флотилии "Сумуд", которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа. Бен-Гвир лично приехал в порт Ашдода для встречи с арестованными активистами пропалестинской флотилии "Сумуд" и выложил в своих соцсетях ролик об этом.

"Хорошая работа... добро пожаловать в Израиль, мы хозяева этого дома", - заявил министр в окружении лежащих на полу активистов.

На кадрах видно, как одна из активисток выкрикнула в присутствии Бен-Гвира лозунг "Свободу Палестине", после чего силовики повалили ее на пол со связанными руками.

На видео также запечатлен момент, как стоящие на коленях участники флотилии слушают гимн Израиля.

Власти Израиля неоднократно предупреждали, что будут жестко пресекать любые попытки прорыва блокады сектора Газа, так как подобные акции рассматриваются как провокации в поддержку палестинского движения ХАМАС и не имеют ничего общего с гуманитарной сферой. За последний год активисты из разных стран уже несколько раз пытались подплыть к сектору Газа, однако все они были задержаны спецназом ВМС Израиля и позднее депортированы из страны.