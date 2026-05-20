Израильские силовики поставили на колени активистов флотилии "Сумуд"

16:00 20.05.2026 (обновлено: 23:12 20.05.2026)
Израильские силовики поставили на колени и связали активистов флотилии "Сумуд"

© Фото : соцсети — Активисты флотилии "Сумуда", задержанные при попытке прорвать морскую блокаду Израиля
  • Израильские силовики поставили на колени и связали активистов пропалестинской флотилии "Сумуд", направлявшейся в сектор Газа.
  • Бен-Гвир лично приехал в порт Ашдода для встречи с арестованными активистами и опубликовал видео с ними в своих соцсетях.
  • Власти Израиля предупреждают о жестком пресечении любых попыток прорыва блокады сектора Газа, рассматривая их как провокации в поддержку палестинского движения ХАМАС.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Израильские силовики поставили задержанных участников пропалестинской флотилии "Сумуд", направлявшейся в сектор Газа, на колени лицом в пол и связали их, следует из видео, которое опубликовал министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.
Ранее в среду министерство иностранных дел еврейского государства сообщило, что военно-морские силы задержали всех 430 активистов флотилии "Сумуд", которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа. Бен-Гвир лично приехал в порт Ашдода для встречи с арестованными активистами пропалестинской флотилии "Сумуд" и выложил в своих соцсетях ролик об этом.
"Хорошая работа... добро пожаловать в Израиль, мы хозяева этого дома", - заявил министр в окружении лежащих на полу активистов.
На кадрах видно, как одна из активисток выкрикнула в присутствии Бен-Гвира лозунг "Свободу Палестине", после чего силовики повалили ее на пол со связанными руками.
На видео также запечатлен момент, как стоящие на коленях участники флотилии слушают гимн Израиля.
Власти Израиля неоднократно предупреждали, что будут жестко пресекать любые попытки прорыва блокады сектора Газа, так как подобные акции рассматриваются как провокации в поддержку палестинского движения ХАМАС и не имеют ничего общего с гуманитарной сферой. За последний год активисты из разных стран уже несколько раз пытались подплыть к сектору Газа, однако все они были задержаны спецназом ВМС Израиля и позднее депортированы из страны.
Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В понедельник стало известно, что флотилия была окружена и, как сообщили организаторы, подверглась силовому перехвату со стороны израильских военных кораблей в международных водах, примерно в 250 морских милях от побережья Газы.
