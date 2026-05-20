В Москве открылся фестиваль "Интермузей.БРИКС+" - РИА Новости, 20.05.2026
09:22 20.05.2026 (обновлено: 11:35 20.05.2026)
В Москве открылся фестиваль "Интермузей.БРИКС+"

Представители 26 стран участвуют в фестивале "Интермузей.БРИКС+" в Москве

Посетители на Международном фестивале "Интермузей.БРИКС+" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве с 20 по 23 мая пройдет фестиваль «Интермузей.БРИКС+», в рамках которого состоится более 110 деловых и свыше 60 открытых мероприятий.
  • Деловая часть фестиваля представит мероприятия с участием свыше 400 спикеров из России и из-за рубежа и будет сосредоточена на взаимодействии с молодежной аудиторией, международном сотрудничестве в формате БРИКС+, а также на цифровую и технологическую трансформацию музеев.
  • Параллельно с деловой программой пройдет образовательный интенсив для студентов, в ходе которого будущие музейные специалисты посетят мастер-классы и экскурсии, а также разработают собственные концепции выставок.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более 110 деловых и свыше 60 открытых мероприятий состоится в рамках фестиваля "Интермузей.БРИКС+", который пройдет в Москве с 20 по 23 мая.

Деловая программа

Участие подтвердили порядка 48 иностранных спикеров из 26 стран. Площадками форума станут: корпуса Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей Москвы, Дом культуры "ГЭС-2" и Парк Горького.
Тема этого фестиваля – "Музей – территория будущего" и откроется он одноименным пленарным заседанием. Участниками станут: министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, директор Русского музея Алла Манилова и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Деловая часть пройдет 20, 21 и 22 мая и представит более 110 мероприятий с участием свыше 400 спикеров из России и из-за рубежа. Акценты будут сделаны на взаимодействии с молодежной аудиторией, международном сотрудничестве в формате БРИКС+, а также на цифровую и технологическую трансформацию музеев.
Центральным событием международного трека станет пленарная сессия "Новая музейная география БРИКС+", которая пройдет 21 мая в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной и будет посвящена развитию новых культурных центров, а также открытию филиалов федеральных музеев в регионах.
В программе фестиваля — новый формат дискуссий "Страновые гостиные БРИКС". Здесь обсудят развитие музейной экосистемы регионов, формирование системы устойчивых выставочных обменов и особенности экспонирования национального искусства. Всего будет работать три гостиные, посвященные Индии, Африке и Латинской Америке.
В Новой Третьяковской галерее 22 мая состоится серия встреч, где рассмотрят успешные кейсы создания и перспективы развития детских центров, обсудят риторику бесед с юными посетителями на тему исторической памяти и выяснят, что такое искусство видеть таланты, и как музей может раскрыть творческие способности ребенка.
Параллельно с деловой программой пройдет образовательный интенсив для студентов, в ходе которого будущие музейные специалисты посетят мастер-классы и экскурсии, а также разработают собственные концепции выставок. Самые активные участники получат шанс стажироваться в ведущих музеях страны.
"Воскрешение" утраченных шедевров при помощи современных технологий, создание электронных копий произведений искусства и острые этические вопросы о том, кому принадлежит "цифровая душа" артефакта и может ли технология заменить физический оригинал – все это обсудят в рамках профильного трека деловой программы. Серия тематических встреч состоится 21 мая в лектории Инженерного корпуса Третьяковской галереи.

Для всех желающих

В рамках "Интермузея.Брикс+" пройдут лекции и дискуссии, концерты, экскурсии, арт-перформансы и творческие активности для москвичей и гостей столицы.
Кульминацией программы станет городской праздник, который состоится 23 мая. Все желающие смогут послушать живые выступления уличных музыкантов, понаблюдать за работой десяти художников, создающих полотна по теме фестиваля, сыграть в шахматы и пинг-понг, отправиться на беговую экскурсию.
Активности для детей будут проходить бесплатно в "Добром музее" Третьяковской галереи и "Мусейоне" ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Организатором мероприятия выступает Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.
