Более 2,2 млрд руб получит Ингушетия на повышение надежности электросетей

НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Больше 2,2 миллиарда рублей будет выделено до конца 2026 года на повышение надежности электросетевого комплекса Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Обсудили реализацию программы повышения надежности электросетевого комплекса Ингушетии на 2024–2026 годы. Она предусматривает реконструкцию линий электропередачи, замену перегруженных трансформаторов и модернизацию объектов энергетической инфраструктуры. На реализацию мероприятий предусмотрено более 2,2 миллиарда рублей федерального финансирования", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем министра энергетики России Петром Конюшенко.

Глава региона также отметил, что на совещании с замминистра обсуждались текущее состояние сетевого хозяйства республики, вопросы повышения платежной дисциплины, снижения потерь электроэнергии.

По словам Калиматова, в Ингушетии сохраняется высокий уровень износа сетевого хозяйства, аварийность, незаконные подключения, значительные потери электроэнергии, при этом растет уровень собираемости платежей.