В Германии дали неожиданный ответ на инициативу Путина

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала слова президента Владимира Путина о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, как о представителе ЕС на возможных переговорах с Россией, неплохой идеей.
По словам Вагенкнехт, в конечном итоге в переговорах должно участвовать правительство Германии, потому что оно обладает соответствующими полномочиями. Она пояснила, что участие Шредера могло бы помочь запустить процесс.
"Ангеле Меркель пришлось вмешаться, чтобы хоть как-то указать этой жалкой коалиции и этому жалкому канцлеру (Фридриху Мерцу. — Прим. ред.) на то, что для Германии и Европы оставаться в стороне — это глупая затея", — пояснила Вагенкнехт.
Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался давать оценки по этому вопросу. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" вместе с США вступить в переговоры с Россией.