Рейтинг@Mail.ru
В Германии дали неожиданный ответ на инициативу Путина - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 20.05.2026 (обновлено: 07:31 20.05.2026)
В Германии дали неожиданный ответ на инициативу Путина

Вагенктнехт назвала выбор Шредера представителем ЕС на переговорах хорошей идеей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала неплохой идеей предложение Владимира Путина о том, что Герхард Шредер может быть представителем ЕС на возможных переговорах с Россией.
  • По ее словам, участие экс-канцлера ФРГ могло бы помочь запустить процесс переговоров.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала слова президента Владимира Путина о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, как о представителе ЕС на возможных переговорах с Россией, неплохой идеей.
"Я думаю, это вовсе неплохая идея. У Путина и Шредера присутствует определенная база доверия", — сказала она в интервью телеканалу Welt.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В ЕС не будут обсуждать кандидатуру Каллас на роль переговорщика с Россией
18 мая, 14:28
По словам Вагенкнехт, в конечном итоге в переговорах должно участвовать правительство Германии, потому что оно обладает соответствующими полномочиями. Она пояснила, что участие Шредера могло бы помочь запустить процесс.
"Ангеле Меркель пришлось вмешаться, чтобы хоть как-то указать этой жалкой коалиции и этому жалкому канцлеру (Фридриху Мерцу. — Прим. ред.) на то, что для Германии и Европы оставаться в стороне — это глупая затея", — пояснила Вагенкнехт.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Политик назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с Россией
02:27
Ранее президент России, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что ЕС сам должен назначить этого человека.
Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался давать оценки по этому вопросу. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" вместе с США вступить в переговоры с Россией.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Киеве забили тревогу из-за тайных слов Трампа Си Цзиньпину об Украине
02:19
 
В миреГерманияРоссияЕвропаВладимир ПутинГерхард ШредерСара ВагенкнехтWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала