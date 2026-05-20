В Германии дали неожиданный ответ на инициативу Путина

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала слова президента Владимира Путина о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, как о представителе ЕС на возможных переговорах с Россией, неплохой идеей.

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался давать оценки по этому вопросу. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" вместе с США вступить в переговоры с Россией.