ПМР в усиленном режиме охраняет границу с Украиной, заявили в МГБ

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Тирасполь в усиленном режиме с максимальным использованием технических средств охраняет границу с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

"С приднестровской стороны количество личного состава и техники на границе остается без изменений, дооборудование инженерных сооружений не проводится, охрана границы осуществляется в усиленном режиме с максимальным использованием технических средств", - сказал Гебос.