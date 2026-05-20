ПМР в усиленном режиме охраняет границу с Украиной, заявили в МГБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тирасполь в усиленном режиме охраняет границу с Украиной.
- Охрана границы осуществляется с максимальным использованием технических средств.
ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Тирасполь в усиленном режиме с максимальным использованием технических средств охраняет границу с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
"С приднестровской стороны количество личного состава и техники на границе остается без изменений, дооборудование инженерных сооружений не проводится, охрана границы осуществляется в усиленном режиме с максимальным использованием технических средств", - сказал Гебос.