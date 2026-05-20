В Госдуме предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести федеральную выплату за долгий брак.
"Предлагаю ввести ежегодную выплату к юбилеям брака: 5 тысяч рублей за 5 лет совместной жизни, 10 тысяч — за 10 лет, 15 тысяч — за 15 и так далее с шагом 5 лет. А для пар, отметивших золотую свадьбу — 50 лет брака — установить повышенную выплату в 100 тысяч рублей", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что долгий брак — это не просто штамп в паспорте, а годы поддержки, терпения, совместного преодоления трудностей, пример для молодых. По его мнению, государство должно поощрять такие семьи.
"Долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, являются опорой для общества и примером для подражания. Государственная поддержка таких семей — это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас", - считает парламентарий
Он подчеркнул, что многие регионы уже ввели свои выплаты к юбилеям свадьбы.
Согласно его предложению, сумма выплаты в юбилейные годы будет равняться количеству прожитых в браке лет вплоть до 20 лет совместной жизни. От 25 лет совместной жизни сумму предлагается увеличить: 30 тысяч рублей за 25 лет в браке, 40 тысяч - за 30 лет, 50 тысяч - за 35 лет, 60 тысяч - 40 лет, 70 тысяч - за 45 лет, 100 тысяч - за 50 лет, 120 тысяч - за 55 лет, 150 тысяч - за 60 лет, 200 тысяч - за 65 лет и 250 тысяч рублей за 70 лет в браке.
"Выплата предоставляется одному из супругов в год наступления юбилея на основании заявления, поданного в органы социальной защиты или через портал Госуслуг. Для пар, отметивших 50 и более лет совместной жизни, выплата должна назначаться в беззаявительном порядке — на основании данных ЗАГС, автоматически, как это уже работает с некоторыми пенсионными выплатами", - считает Панеш.
По его мнению, поощрение долгих браков — это инвестиция в демографию. Депутат отметил, что когда молодые люди видят, что государство уважает и поддерживает пары, прошедшие через десятилетия вместе, у них формируется позитивный образ семьи.
"Это не только материальная помощь — это воспитательный и социальный эффект. Финансовые затраты не будут неподъемными. По данным Росстата, пар, проживших в браке более 50 лет, в России около 1,5 миллионов. Единовременная выплата 100 тысяч рублей каждой такой паре обошлась бы бюджету в 150 миллиардов рублей, что сопоставимо с расходами на другие социальные программы. А если растянуть выплаты по юбилейным датам, затраты будут распределены во времени" , - заключил он.