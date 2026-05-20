В Госдуме назвали увеличение штрафа за русский язык на Украине маразмом

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Идея об увеличении штрафа за русский язык на Украине - очередной маразм, это геноцид собственного народа, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Во вторник украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская, отвечая на вопрос украинских журналистов о целесообразности десятикратного увеличения штрафов за использование русского языка гражданами Украины, заявила, что это "вполне рабочий вариант для систематических нарушителей".
"Увеличение штрафа за русский язык на Украине - очередной маразм. Это геноцид собственного народа. Тот факт, что и сегодня все общаются на русском языке, подтверждает, что режим Украины - античеловечный, нарушающий всевозможные международные нормы. Также он доказывает, что продолжается геноцид русскоязычных в стране", - сказал Чепа в беседе с NEWS.ru.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.