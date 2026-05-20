Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали увеличение штрафа за русский язык на Украине маразмом - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 20.05.2026
В Госдуме назвали увеличение штрафа за русский язык на Украине маразмом

Депутат ГД Чепа назвал идею увеличить штраф за русский язык на Украине маразмом

© Фото : Личная страница Алексея Чепа Алексей Чепа
Алексей Чепа - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
Алексей Чепа . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал идею об увеличении штрафа за русский язык на Украине "очередным маразмом" и геноцидом собственного народа.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Идея об увеличении штрафа за русский язык на Украине - очередной маразм, это геноцид собственного народа, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Во вторник украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская, отвечая на вопрос украинских журналистов о целесообразности десятикратного увеличения штрафов за использование русского языка гражданами Украины, заявила, что это "вполне рабочий вариант для систематических нарушителей".
"Увеличение штрафа за русский язык на Украине - очередной маразм. Это геноцид собственного народа. Тот факт, что и сегодня все общаются на русском языке, подтверждает, что режим Украины - античеловечный, нарушающий всевозможные международные нормы. Также он доказывает, что продолжается геноцид русскоязычных в стране", - сказал Чепа в беседе с NEWS.ru.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Виктор Ющенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Это нас погубит". Ющенко пожаловался на ситуацию на Украине
18 мая, 09:55
 
УкраинаРоссияАлексей ЧепаЕлена ИвановскаяВерховная Рада УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала