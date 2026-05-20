07:31 20.05.2026
Депутат Госдумы призвал Литву не "тявкать" на Калининград

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у НАТО якобы есть «средства» против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
  • Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Литву воздержаться от угроз в сторону России.
  • Шеремет сравнил Литву с Моськой из басни Крылова и призвал чиновников «прикусить язык».
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал представителей Литвы воздержаться от угроз в сторону России и перестать "тявкать" на Калининград.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
"Литве стоило бы воздержаться от угрожающих демаршев в сторону России. Любой, кто позарится на территорию России, больно получит по зубам", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Литва все больше напоминает Моську из басни Крылова.
"Чиновникам Литвы не стоит тявкать на Калининград, пытаясь выдать свою ущербность за воинственную риторику. Пора им уже прикусить язык и вернуть себе чувство реальности", - отметил депутат.
ЛитваРоссияКалининградМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
