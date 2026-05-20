04:03 20.05.2026
В Госдуме рассказали, когда на цифровые рубли можно будет покупать валюту

РИА Новости: на цифровые рубли можно будет покупать валюту с 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября текущего года появится возможность проводить валютные операции с цифровыми рублями и напрямую конвертировать их в валюту.
  • С 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны все системно значимые банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
  • Валютные операции с цифровыми рублями на первом этапе могут проходить со странами, такими как Китай и Индия.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. После массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября текущего года появится возможность проводить валютные операции с цифровыми рублями и напрямую конвертировать их в валюту, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее в мае депутат сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, который позволит проводить валютные операции с цифровыми рублями и обеспечить дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля.
"Это будет уже после официальной даты внедрения цифрового рубля, поэтому и принимаем такие решения, чтобы уже с первого сентября это начало действовать ... Цифровой рубль формально ничем не отличается от банковского рубля, в этом плане конвертация в валюту также возможна", - сказал он.
С 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны не только все системно значимые банки, но и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
Также депутат назвал страны, с которыми могут проходить валютные операции с цифровыми рублями на первом этапе. "Изначально, очевидно, что такие операции будут скорее всего с Китаем, с Индией, где у нас растет обслуживание товарооборота в национальных валютах", - отметил он.
Аксаков пояснил, что на данный момент в Индии используются иностранные валюты других стран для того, чтобы конвертировать рубль в рупий. "Но мы ведем переговоры, которые скоро эту проблему решат, значит сможем использовать цифровой рубль для обслуживания товарооборота", - заключил он.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам - он не отменяет и не заменяет их.
