В Госдуме предложили изменить расчет пенсий работникам флота

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, работавших в плавсоставе судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Изменения, согласно проекту, также касаются лиц, работавших на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Законопроектом предлагается установить для таких граждан возможность оценки пенсионных прав с применением повышенного отношения среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в России.

"Инициатива появилась с подачи общественников из Калининградской "Ассоциации морских капитанов". Именно они на одной из встреч обратили внимание на действующую в отношении моряков несправедливость", - сказал Нилов РИА Новости.

По его словам, бывшие сотрудники плавсоставов и рыбаки (не только калининградцы, но и северяне, и дальневосточники) выходят на пенсию на общих основаниях, хотя зачастую трудились в северных районах и даже получали соответствующую "северную" надбавку.

"Вполне логично назначать пенсию таким специалистам с особым подходом. Мы с коллегами в качестве такого подхода предлагаем иначе оценивать пенсионные права соответствующей категории, применяя повышенное отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в стране", - добавил политик.