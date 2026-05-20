В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара на складе под Дмитровом в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на складе в селе Белый Раст в Подмосковье площадью около 5 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Пожар локализован. Администрация округа сообщила, что угрозы жилым домам нет.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.