Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 20.05.2026 (обновлено: 07:43 20.05.2026)
В МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу

Биричевский: РФ будет исходить из своих интересов при поставках газа в Европу

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя из своих интересов в каждом конкретном случае, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя из своих интересов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
"Те, кто громко говорят, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться. Пока Брюссель разрешает, мы скорее-скорее сейчас что-то купим, но при этом Россию не любим. Это будет решаться в индивидуальном порядке", — сказал он.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума
2 мая, 10:38
В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го — по долгосрочным.
Как заявил Владимир Путин, России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там и так планируют от них отказаться. Вместо этого он поручил правительству проработать экспорт на перспективные рынки.
По словам вице-премьера Александра Новака, Москва готова обеспечивать газом дружественные страны, настроенные на длительные конструктивные отношения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Россия готова поставлять газ Европе, если будут остатки, заявил Песков
12 апреля, 12:55
 
РоссияЕвропаБрюссельДмитрий БиричевскийВладимир ПутинВ миреРусский язык в миреЕвросоюзАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала