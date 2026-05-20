В МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя из своих интересов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
"Те, кто громко говорят, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться. Пока Брюссель разрешает, мы скорее-скорее сейчас что-то купим, но при этом Россию не любим. Это будет решаться в индивидуальном порядке", — сказал он.
В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го — по долгосрочным.
Как заявил Владимир Путин, России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там и так планируют от них отказаться. Вместо этого он поручил правительству проработать экспорт на перспективные рынки.
По словам вице-премьера Александра Новака, Москва готова обеспечивать газом дружественные страны, настроенные на длительные конструктивные отношения.