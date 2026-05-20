Фотовыставка "Первые среди звезд" открылась в Казани

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Проект "Первые среди звезд", подготовленный РИА Новости и посвященный героям и событиям отечественной космонавтики, открылся на площадке Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ), сообщает корреспондент РИА Новости.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Символичность открытия выставки на площадке КФУ отметил проректор по научной деятельности университета Дмитрий Таюрский, напомнив, что астрономические обсерватории вуза входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Этот год особенный в истории советской, российской космонавтики и космонавтики всего мира. Неслучайно такая уникальная выставка проходит в Казанском университете. Он сыграл, возможно, немалую роль в полете первого человека в космос. У университета есть свои астрономические обсерватории. Одна – историческая – находится во дворе главного здания, а другая – обсерватория имени Энгельгардта – расположена за городом примерно в 40 километрах от Казани. Обе эти обсерватории в 2023 году вошли в список объектов всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", — рассказал Таюрский.

Директор Института физики КФУ Андрей Поминов назвал экспозицию знаменательным событием, подчеркнув, что институт тесно связан с космическими исследованиями.

"Для нас вдвойне символично, что сегодня мы открываем выставку, посвященную 65-летию первого полета в космос нашего соотечественника Юрия Гагарина. В этом году мы отмечаем 125-летие обсерватории имени Энгельгардта. Уверен, что многие из вас по окончании Казанского федерального университета будут связаны с космическими исследованиями. Будет ли это астрономия, будет ли это физика, радиофизика и так далее, так или иначе многие будут работать в этой области", — объяснил Поминов.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд", который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.

"Для меня особая честь представлять фотовыставку нашего проекта "Первые среди звезд" именно в КФУ, так как Казань — мой родной город. Хочу поблагодарить партнеров, с которыми мы создавали этот проект: Радио Sputnik, Госкорпорацию "Роскосмос", Российское военно-историческое общество, Национальный центр исторической памяти при Президенте России и Российское историческое общество — все вместе мы работали над тем, чтобы история первых покорителей космоса звучала живо и современно. Уверен, что студенты КФУ почувствуют с этой выставкой особую, личную связь", — отметил менеджер по взаимодействию с органами государственной власти медиахолдинга ON Медиа Кирилл Сербин.

По словам начальника отдела Управления просветительских проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Ибрагимова, Татарстан был и остается для России опорным регионом, где научный потенциал сочетается с развитой промышленной базой.

"Открытие фотовыставки "Первые среди звезд" в Казанском федеральном университете — это повод еще раз увидеть, как рождаются открытия, рекорды и достижения. Мы хотим, чтобы у студентов возникал живой интерес к таким историям и понимание того, что большие результаты начинаются с любопытства и труда. Именно с этим интересом они смогут выстраивать свою профессиональную траекторию и находить свое место в науке и экономике страны", – добавил он.