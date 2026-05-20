В ФСВТС рассказали о реализации контракта по поставкам С-400 Индии

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Реализация контракта по поставкам Индии комплексов С-400 идет по графику, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Также совет по оборонным закупкам Индии сообщил 27 марта 2026 года, что одобрил приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, средних военно-транспортных самолетов, а также ударных беспилотных летательных аппаратов на общую сумму в 25 миллиардов долларов.