Матушкин принял участие в межрегиональном форуме "Святитель"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Тамбове c 18 по 20 мая проходит II межрегиональный Питиримовский духовно-образовательный форум "Святитель", в нем принял участие председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба регпарламента.

Форум "Святитель" посвящен памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского, который заложил основы духовного просвещения в Тамбовском крае. Тема форума – "Миссия образования и духовного просвещения в русском культурном пространстве".

На его площадках свыше 500 педагогических работников из 11 регионов страны обсуждают вопросы духовной безопасности юного поколения в контексте цифрового развития общества, формирования системы духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях детского сада и семьи и другие темы. Также участники форума представят практики и поделятся друг с другом опытом работы.

Матушкин принял участие в пленарном заседании форума.

"Перед всеми нами сейчас стоит очень важная задача – возрождение и укрепление наших духовно-нравственных традиций. Для ее решения необходимо объединение усилий государства, Церкви, общества. Мы видим, что не прекращаются попытки искоренить духовность, культуру, православие – все, что лежит в основе русской цивилизации. Убежден, что духовно-нравственное воспитание детей и молодежи должно стать приоритетом для всех педагогов, представителей духовенства и всех тех, кто любит нашу Родину – Россию и наш родной край", – приводит пресс-служба слова спикера облдумы.

На пленарном заседании состоялась церемония награждения победителей межрегионального конкурса на соискание премии имени святителя Питирима. На конкурс поступило 89 работ из Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тамбовской областей и города Москвы. Педагоги представляли свои проекты в восьми номинациях.