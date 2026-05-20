13:45 20.05.2026
СМИ узнали о планах европейских стран создать альтернативу НАТО

Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны рассматривают возможность создания альтернативной НАТО оборонной структуры, пишет Economist.
  • Одним из триггеров для рассмотрения "плана Б" стал кризис вокруг Гренландии.
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Европейские страны на фоне позиции Вашингтона рассматривают возможность создания альтернативной НАТО оборонной структуры, пишет издание Economist со ссылкой на представителей ряда стран Североатлантического альянса.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании. Издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщало, что армия США отменила отправку в Польшу более 4 тысяч военнослужащих и соответствующего оборудования.
"Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО", - сказано в статье.
Одним из триггеров для рассмотрения "плана Б" стал кризис вокруг Гренландии, пишет журнал со ссылкой на чиновника из минобороны Швеции. Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о притязаниях на остров, который, по его мнению, должен стать частью США.
При этом генсек НАТО Марк Рютте запретил чиновникам распространять информацию об изучении оборонных альтернатив структурам НАТО из опасений, что это может обострить отношения с Вашингтоном, сказано в тексте.
Как пишет издание, ядром структуры в Северной Европе могли бы стать как страны региона, так и страны Балтии и Польша.
"Одной из часто упоминаемых альтернативных структур командования является возглавляемая Великобританией коалиция из десяти стран, в основном из Прибалтики и Северной Европы, известная как Объединенные экспедиционные силы (JEF) с постоянным штабом недалеко от Лондона", - пишет журнал.
Отмечается, что эта структура рассматривается как способ обойти одно из слабых мест НАТО - пятую статью, применение которой может заблокировать любой член альянса.
