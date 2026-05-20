МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети Х раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за слова о поражении России.
"Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа", — написал он.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
При этом ее повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.
Также газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отметило, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.