Рейтинг@Mail.ru
В Польше набросились на Каллас после ее воинственного заявления о России - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 20.05.2026
В Польше набросились на Каллас после ее воинственного заявления о России

Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал Каллас за слова о поражении России

© AP Photo / Darko VojinovicВерховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за ее слова о поражении России.
  • Кая Каллас задалась вопросом о том, как Брюсселю удастся победить Китай, если у ЕС не получается оказать ощутимое давление на Россию.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети Х раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за слова о поражении России.
"Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа", — написал он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Сама уничтожит". Новое заявление Каллас о России вызвало гнев на Западе
18 мая, 19:18
Ранее, выступая на конференции, Каллас задалась вопросом о том, что если у ЕС не получается оказать ощутимое давление на Россию, то как же в таком случае Брюсселю удастся победить Китай. При этом она не уточнила, что именно имеет в виду.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
При этом ее повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.
Также газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отметило, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Германии дали неожиданный ответ на инициативу Путина
03:33
 
В миреРоссияБрюссельКайя КалласЛешек Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала