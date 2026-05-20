"Эвалар" объявил конкурс на разработку логотипа к юбилею компании

МОСКВА, 20 мая - Пресс-служба "Эвалар". "Эвалар" и Школа дизайна НИУ ВШЭ объявили открытый конкурс на разработку юбилейного логотипа компании – в декабре 2026 года бренд отпразднует 35 лет со дня основания.

Представить свои работы смогут все желающие - заявки принимаются к участию до 30 июня.

Участникам предстоит разработать юбилейный логотип и ключевой визуальный образ (key visual), воплощающие ключевые ценности бренда: соединение природной силы Алтая и высоких стандартов фармацевтического качества, лидерские позиции бренда, которому доверяют уже три поколения россиян. Это первая в России фармкомпания, которую основала и развивает женщина.

Конкурсные работы будут оцениваться по ряду критериев, среди которых соответствие ценностям бренда, сила идеи, оригинальность и визуальное качество работ. Победителей, которые получат награды за три призовых места, определит совместное жюри конкурса, куда войдут как представители компании, так и эксперты Школы дизайна НИУ ВШЭ.