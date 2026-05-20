- Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear.
- Профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа считает, что союзники России могут выполнить решение суда в силу различных соглашений с российской стороной.
- Эффективность исполнения решения зависит в том числе от позиции Китая, поскольку активы бельгийского депозитария могут быть заморожены в КНР и Юго-Восточной Азии.
АЛЖИР, 20 мая - РИА Новости. Государства-союзники России могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear в силу заключенных с РФ соглашений, сказал в комментарии РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.
"Союзные России страны, по моему мнению, выполнят это решение в силу различных соглашений с российской стороной", - сказал Вадиа. Согласно оценке эксперта, эффективность исполнения этого решения зависит в том числе от позиции Китая как мирового экономического центра, поскольку в этом случае активы бельгийского депозитария могут быть заморожены в КНР и Юго-Восточной Азии в целом.
Эксперт также отметил, что решение российского суда - это суверенное решение, касающееся восстановления в правах российской банковской системы и компенсации нанесенного ей ущерба. Вердикт вынесен при соблюдении всех необходимых процессуальных норм в присутствии адвоката бельгийского финансового учреждения.
Евросоюз 12 декабря прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.