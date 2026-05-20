Эксперт: союзники России могут взыскать 200 миллиардов евро с Euroclear

АЛЖИР, 20 мая - РИА Новости. Государства-союзники России могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear в силу заключенных с РФ соглашений, сказал в комментарии РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.