Суд в Москве взыскал с Euroclear 32 миллиарда рублей

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 32 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.

Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец просил взыскать 34,4 миллиарда рублей.

Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции. Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии

Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов.

Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами.

В мае арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей.

Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями. В связи с этим апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей.