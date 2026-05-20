12:20 20.05.2026 (обновлено: 12:33 20.05.2026)
Суд в Москве взыскал с Euroclear 32 миллиарда рублей

Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск АО «Управляющая компания „Первая“» к Euroclear Bank.
  • Истец требовал взыскать убытки в размере накопленного дохода по замороженным из-за санкций бумагам, недополученного дохода от реинвестирования и недополученного вознаграждения.
  • Суд взыскал с Euroclear порядка 32 миллиардов рублей.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 32 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.
Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец просил взыскать 34,4 миллиарда рублей.
Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции.
Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов.
Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами.
В мае арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей.
Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями. В связи с этим апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей.
Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело. Суды двух инстанций тот иск на сумму около 140 миллиардов рублей отклонили.
