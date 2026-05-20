"Ты пожалеешь!" В ЕС жестко ответили на заявление Цахкны о России - РИА Новости, 20.05.2026
04:21 20.05.2026
"Ты пожалеешь!" В ЕС жестко ответили на заявление Цахкны о России

Христофору: Цахкне грозит недовольство эстонцев после обвинений в адрес России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна может столкнуться с недовольством населения после голословных обвинений в адрес России из-за появления украинского дрона над территорией страны.
  • По мнению журналиста, прибалтийские политики уже второй день подряд явно пытаются добиться эскалации конфликта, втянув в него новые стороны.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна может столкнуться с недовольством населения после голословных обвинений в адрес России из-за появления украинского дрона над территорией страны, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Украина сама признала, что это ее беспилотник упал в Эстонии, а ты (Цахкна— Прим. ред.) еще пожалеешь, что обвиняешь в этом Россию, после того как очередной украинский дрон упадет в твоей стране. Что тогда избирателям скажешь в оправдание?" — сказал он.
По словам эксперта, прибалтийские политики уже второй день подряд явно пытаются добиться эскалации конфликта, втянув в него новые стороны.
"Вчера этот воинственный литовец (глава МИД Литвы Кястутис Будрис— Прим. ред.) начал угрожать Калининграду, сегодня вот Цахкна пытается обвинять Россию. Завтра будет, наверное, кто-то из Латвии", — добавил журналист.
Вчера глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией республики.
Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.
