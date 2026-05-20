"Ты пожалеешь!" В ЕС жестко ответили на заявление Цахкны о России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна может столкнуться с недовольством населения после голословных обвинений в адрес России из-за появления украинского дрона над территорией страны, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, прибалтийские политики уже второй день подряд явно пытаются добиться эскалации конфликта, втянув в него новые стороны.
"Вчера этот воинственный литовец (глава МИД Литвы Кястутис Будрис— Прим. ред.) начал угрожать Калининграду, сегодня вот Цахкна пытается обвинять Россию. Завтра будет, наверное, кто-то из Латвии", — добавил журналист.
Вчера глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией республики.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.