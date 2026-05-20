22:57 20.05.2026
Политик Мема: ЕС играет в крайне опасную игру, открывая небо для украинских БПЛА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что ЕС играет в опасную игру, позволяя украинским дронам летать на Россию через европейское воздушное пространство.
  • В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории Прибалтики.
  • Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам России с использованием беспилотников, запускаемых с территории прибалтийских государств.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз играет в крайне опасную игру, позволяя украинским дронам лететь на Россию через европейское воздушное пространство, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
"Объединенная группа депутатов Европарламента просит главу Еврокомиссии Урсулу (фон дер Ляйен - ред.) принять меры против украинских беспилотников... Беспилотники являются украинскими. Обвинения в адрес России не улучшат ситуацию, а могут лишь эскалировать дальнейшую напряженность. Позволяя использовать европейское воздушное пространство для совершения атак по территории России, ЕС играет в крайне опасную игру", - написал Мема в соцсети Х.
Политик напомнил, что эти беспилотники напрямую финансируются и производятся европейскими союзниками и передаются Украине.
"Прекратите разжигать эту войну и вернитесь к диалогу!" - добавил Мема.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
В миреРоссияУкраинаПрибалтикаЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
