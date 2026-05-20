Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

ЕС играет в опасную игру с украинскими дронами, заявил финский политик

Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам России с использованием беспилотников, запускаемых с территории прибалтийских государств.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз играет в крайне опасную игру, позволяя украинским дронам лететь на Россию через европейское воздушное пространство, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.

"Объединенная группа депутатов Европарламента просит главу Еврокомиссии Урсулу (фон дер Ляйен - ред.) принять меры против украинских беспилотников... Беспилотники являются украинскими. Обвинения в адрес России не улучшат ситуацию, а могут лишь эскалировать дальнейшую напряженность. Позволяя использовать европейское воздушное пространство для совершения атак по территории России, ЕС играет в крайне опасную игру", - написал Мема в соцсети Х.

Политик напомнил, что эти беспилотники напрямую финансируются и производятся европейскими союзниками и передаются Украине.

"Прекратите разжигать эту войну и вернитесь к диалогу!" - добавил Мема.