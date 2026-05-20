19:06 20.05.2026
Задержанная во Франции российская активистка обжаловала отказ в УДО

Задержанная во Франции активистка Новикова обжаловала отказ в УДО

© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская активистка Новикова, задержанная во Франции по обвинению в шпионаже, подала апелляцию на решение суда об отказе в ее УДО.
  • В ноябре 2025 года были задержаны три члена ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе Анна Новикова, им были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством" и "заговоре с целью совершения преступления".
  • Посольство Россия подтвердило факт задержания Новиковой и отметило наличие у нее французского гражданства, что ограничивает их возможности в этом деле.
ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Российская активистка Анна Новикова, задержанная во Франции по обвинению в шпионаже, подала апелляцию на решение суда Парижа об отказе в ее условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости ее французский адвокат Филипп де Вель.
"В прошлую среду судья отклонил мой запрос о ее условно-досрочном освобождении. Анна сегодня обжаловала это решение", - сказал адвокат.
В апреле де Вель заявил РИА Новости, что подал ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор. На прошлой неделе посольство РФ в Париже сообщило, что суд отказал россиянке в условно-досрочном освобождении.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
