Задержанная во Франции российская активистка обжаловала отказ в УДО

Посольство Россия подтвердило факт задержания Новиковой и отметило наличие у нее французского гражданства, что ограничивает их возможности в этом деле.

ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Российская активистка Анна Новикова, задержанная во Франции по обвинению в шпионаже, подала апелляцию на решение суда Парижа об отказе в ее условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости ее французский адвокат Филипп де Вель.

"В прошлую среду судья отклонил мой запрос о ее условно-досрочном освобождении. Анна сегодня обжаловала это решение", - сказал адвокат.

В апреле де Вель заявил РИА Новости, что подал ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор. На прошлой неделе посольство РФ в Париже сообщило, что суд отказал россиянке в условно-досрочном освобождении.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".