Эксперт предупредил о мошеннической схеме с арендой жилья - РИА Новости, 20.05.2026
21:52 20.05.2026
Эксперт предупредил о мошеннической схеме с арендой жилья

Доцент Щербаченко: мошенники просят предоплату за показ квартиры и исчезают

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт предупредил о мошеннической схеме с арендой жилья.
  • Мошенники публикуют фото реального объекта из другого города с ценой ниже рынка и просят предоплату за показ или задаток для бронирования.
  • Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперт советует скачивать приложения для бронирования из официальных магазинов и проверять репутацию разработчика и автора программы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники публикуют фото реального объекта из другого города с ценой ниже рынка, просят предоплату за показ, а затем исчезают, обманывая потенциальных арендаторов или покупателей, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники берут красивые фото реального объекта из другого города или страны и публикуют объявление с привлекательной ценой ниже рынка, чтобы зацепить внимание тех, кто ищет подешевле. Когда человек проявляет интерес, начинается работа: его просят внести задаток для бронирования, предоплату за показ, отправить данные карты для проверки платежеспособности. Дальше наступает тишина", - сказал Щербаченко в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.

Затем, по словам эксперта, злоумышленники говорят, что сейчас в этом объекте лотов больше нет и предлагают "похожие уже существующие варианты".
Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперт советует уделять особое внимание приложениям для бронирования: их стоит скачивать из официальных магазинов, предварительно проверив репутацию разработчика и автора программы.
