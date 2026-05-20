Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт предупредил о мошеннической схеме с арендой жилья.
- Мошенники публикуют фото реального объекта из другого города с ценой ниже рынка и просят предоплату за показ или задаток для бронирования.
- Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперт советует скачивать приложения для бронирования из официальных магазинов и проверять репутацию разработчика и автора программы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники публикуют фото реального объекта из другого города с ценой ниже рынка, просят предоплату за показ, а затем исчезают, обманывая потенциальных арендаторов или покупателей, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«
"Мошенники берут красивые фото реального объекта из другого города или страны и публикуют объявление с привлекательной ценой ниже рынка, чтобы зацепить внимание тех, кто ищет подешевле. Когда человек проявляет интерес, начинается работа: его просят внести задаток для бронирования, предоплату за показ, отправить данные карты для проверки платежеспособности. Дальше наступает тишина", - сказал Щербаченко в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
Затем, по словам эксперта, злоумышленники говорят, что сейчас в этом объекте лотов больше нет и предлагают "похожие уже существующие варианты".
Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперт советует уделять особое внимание приложениям для бронирования: их стоит скачивать из официальных магазинов, предварительно проверив репутацию разработчика и автора программы.