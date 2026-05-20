Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не платить дивиденды за 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.

Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет 26 июня 2026 года в дистанционном формате.

В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в дистанционном формате, сообщила компания.

"Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2025 года дивиденды по акциям ПАО " Газпром " не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

"Установлены дата и время проведения заседания – 26 июня 2026 года с 10 часов мск. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Голосование на заседании будет совмещено с заочным голосованием", - добавляется в сообщении.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, установлена на 1 июня 2026 года.

В повестку годового собрания также включены вопросы по утверждению годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год, распределения прибыли, а также внесения изменений в устав компании.

В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей).

Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.