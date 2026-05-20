Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не платить дивиденды за 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.
- Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет 26 июня 2026 года в дистанционном формате.
- В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в дистанционном формате, сообщила компания.
"Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2025 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
"Установлены дата и время проведения заседания – 26 июня 2026 года с 10 часов мск. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Голосование на заседании будет совмещено с заочным голосованием", - добавляется в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, установлена на 1 июня 2026 года.
В повестку годового собрания также включены вопросы по утверждению годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год, распределения прибыли, а также внесения изменений в устав компании.
В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей).
Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
По итогам прошлого года чистая прибыль "Газпрома" по МСФО увеличилась на 7,2%, до 1,307 триллиона, а коэффициент скорректированного чистого долга к EBITDA вырос до 2,07 с 1,83 на конец 2024 года.