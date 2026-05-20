21:35 20.05.2026
Ефимов: 14 соцобъектов построили в Зеленограде за 15 лет

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Строители возвели в Зеленограде 14 социальных объектов в течение 15 лет, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в Зеленограде под кураторством департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы построили 14 объектов социальной инфраструктуры общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Среди них три медицинских объекта, четыре – спортивных и семь – образовательных", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра столицы уточнил, что в Зеленограде были возведены поликлиники с современным оборудованием, подстанция скорой помощи, школы, детские сады и спортивные учреждения для посетителей разных возрастов.
В частности, в Крюкове на Середниковской улице появился спорткомплекс "Горизонт" на 4 тысячи "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Там также добавили, что в здании есть два бассейна для детей и взрослых и тренажерный зал на 200 "квадратов".
