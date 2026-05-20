© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: 14 соцобъектов построили в Зеленограде за 15 лет

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Строители возвели в Зеленограде 14 социальных объектов в течение 15 лет, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С 2011 года в Зеленограде под кураторством департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы построили 14 объектов социальной инфраструктуры общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Среди них три медицинских объекта, четыре – спортивных и семь – образовательных", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Заммэра столицы уточнил, что в Зеленограде были возведены поликлиники с современным оборудованием, подстанция скорой помощи, школы, детские сады и спортивные учреждения для посетителей разных возрастов.