Ефимов: городской квартал построят по проекту КРТ в Коммунарке

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Современный городской квартал с жильем и бизнес-центром построят по проекту комплексного развития территории в районе Коммунарка в Новомосковском административном округе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Редевелопмент затронет три участка общей площадью 2,25 гектара в поселке Газопровод вдоль Проектируемого проезда №812 неподалеку от пересечения с Калужским и Коммунарским шоссе, уточнил замглавы города. По его словам, реализовать проект планируют за шесть лет.

"Крупный район Коммунарка продолжает активно развиваться, в том числе благодаря программе комплексного развития территорий. В рамках данного проекта КРТ здесь построят свыше 36 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Бизнес-центр на более 16 тысяч квадратных метров с парковкой на 160 машино-мест возведут на самом крупном из включенных в данный проект участков, отметили в департаменте градостроительной политики. Еще порядка 20 тысяч "квадратов" жилых домов с подземными паркингами появится по программе КРТ на следующем участке, неподалеку от которого находятся школа и физкультурно-оздоровительный комплекс, добавили столичные власти. Оставшийся участок площадью 0,24 гектара благоустроят.