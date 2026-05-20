Ефимов: городской квартал построят по проекту КРТ в Коммунарке
09:04 20.05.2026
Ефимов: городской квартал построят по проекту КРТ в Коммунарке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Современный городской квартал с жильем и бизнес-центром построят по проекту комплексного развития территории в районе Коммунарка в Новомосковском административном округе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Редевелопмент затронет три участка общей площадью 2,25 гектара в поселке Газопровод вдоль Проектируемого проезда №812 неподалеку от пересечения с Калужским и Коммунарским шоссе, уточнил замглавы города. По его словам, реализовать проект планируют за шесть лет.
"Крупный район Коммунарка продолжает активно развиваться, в том числе благодаря программе комплексного развития территорий. В рамках данного проекта КРТ здесь построят свыше 36 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Бизнес-центр на более 16 тысяч квадратных метров с парковкой на 160 машино-мест возведут на самом крупном из включенных в данный проект участков, отметили в департаменте градостроительной политики. Еще порядка 20 тысяч "квадратов" жилых домов с подземными паркингами появится по программе КРТ на следующем участке, неподалеку от которого находятся школа и физкультурно-оздоровительный комплекс, добавили столичные власти. Оставшийся участок площадью 0,24 гектара благоустроят.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находятся всего более 420 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Программа предполагает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
