Врач рассказала, что будет, если не есть 12 часов

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Если не есть 12 часов, организм начнет брать энергию из жировых запасов, может начаться процесс клеточного обновления, но перед любым голоданием нужна консультация с врачом, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

Как пояснила эксперт, если не есть 12 часов, в организме происходят физиологические изменения, связанные с адаптацией к отсутствию поступления пищи.

« "Через 12 часов вся пища в пищеварительном тракте переварится. Может начаться процесс клеточного обновления, при котором удаляются поврежденные клетки. Когда организм не получает энергию из пищи, он переключается с обычного источника энергии — углеводов — на энергию из жировых запасов", — рассказала врач.