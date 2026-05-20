22:23 20.05.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин: садики Дзержинска получат спортзоны

В Дзержинске построят 15 футбольных полей для воспитанников детсадов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Еще 15 футбольных полей для воспитанников детских садов построят до конца 2026 года в Дзержинске, в перспективе все детсады получат спортивные зоны, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, проект по строительству футбольных полей в детских садах реализуется с 2024 года по инициативе Люлина и директора регионального центра адаптивных видов спорта "Парус" Андрея Куваева.
"В Дзержинске уже построено 19 современных спортивных площадок для детских садов. Еще две откроются на следующей неделе. Наша задача на этот год – ввести в эксплуатацию 15 таких объектов. А в перспективе двух-трех лет мы планируем обеспечить 100% дошкольных учреждений города качественными спортивными зонами. Это наш приоритет: чтобы каждый ребёнок с раннего возраста имел возможность расти здоровым, активным и сильным", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Уже действующие футбольные поля в детских садах становятся местом притяжения для дзержинских семей. В эти дни в городе проходит чемпионат по мини-футболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций "Кубок дружбы и единства". В нем принимают участие 280 детей из 28 дошкольных учреждений. Мероприятие организовано в рамках реализации инициативы по развитию детского спорта в Дзержинске. Финальный турнир состоится в День города, 30 мая, на стадионе "Химик".
