В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Борисовского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что третий белгородец получил осколочные ранения в области поясницы, но ему госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно.