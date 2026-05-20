В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали три человека

13:14 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области в районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанес удар по машине.
  • Трое мужчин получили ранения: двое с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями спины и ног будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода, третий с осколочными ранениями поясницы продолжит лечение амбулаторно.
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Борисовского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
"В районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанёс удар по машине. Троих мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом. У двоих из них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног. После оказания помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - рассказали в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что третий белгородец получил осколочные ранения в области поясницы, но ему госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно.
"Автомобиль повреждён", - добавили в оперштабе.
