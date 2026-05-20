18:12 20.05.2026
Бастрыкин потребовал доклад после обрушения балкона в школе в Севастополе

© Фото : Прокуратура города СевастополяПоследствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе произошло обрушение балкона в школе №13, в результате которого пострадали девять учеников.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения травм школьникам.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона в школе в Севастополе, где пострадали девять учеников, сообщила пресс-служба СК РФ.
Обрушение балкона на втором этаже в школе № 13 произошло в среду, пострадали девять детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться. СК возбудил уголовное дело по факту причинения школьникам травм.
"Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУСК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказали в ведомстве.
ПроисшествияРоссияСевастопольРеспублика КрымАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
