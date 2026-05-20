12:15 20.05.2026 (обновлено: 12:20 20.05.2026)
Войска "Днепра" нанесли поражение трем бригадам ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
  • Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в Запорожской области.
  • ВСУ потеряли более 50 военных и 18 автомобилей в зоне действий "Днепра".
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и 18 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Беленькое, Новоалександровка и Новомихайловка Запорожской области.
