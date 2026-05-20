В Подмосковье потушили пожар на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе под Дмитровом в Подмосковье полностью ликвидирован.
- Площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров, пострадавших нет.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пожар на складе под Дмитровом в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее сообщалось о пожаре на складе в селе Белый Раст в Подмосковье на площади около 5 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Администрация округа сообщала, что угрозы жилым домам нет. Открытое горение ранее было ликвидировано.
"Пожар под Дмитровом полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.