МГБ Приднестровья ждет информационных диверсий от Молдавии к выборам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приднестровские спецслужбы ожидают информационных диверсий от Молдавии к выборам главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
- Выборы главы ПМР запланированы на 13 декабря 2026 года.
- МГБ ПМР прорабатывает контрмеры для обеспечения возможности граждан свободно и спокойно сделать свой выбор.
ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Приднестровские спецслужбы ожидают информационных диверсий от Молдавии к выборам главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос.
Выборы главы ПМР запланированы на 13 декабря 2026 года.
"Прогнозируется массированные вбросы недостоверной информации в отношении самих выборов и участвующих в них кандидатов. Через подконтрольные спецслужбам Молдовы информационные площадки будут призывать приднестровцев к бойкоту выборов, прибегая в том числе ко лжи, манипулированию общественным мнением и дезинформации", - сказал Гебос.
Глава МГБ ПМР также сообщил, что на данный момент ведомством прорабатываются соответствующие контрмеры.
"Мы создадим все необходимые условия для того, чтобы приднестровские граждане смогли свободно и в спокойной обстановке сделать свой выбор", - отметил Гебос.