МГБ Приднестровья ждет информационных диверсий от Молдавии к выборам

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Приднестровские спецслужбы ожидают информационных диверсий от Молдавии к выборам главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос.

Глава МГБ ПМР также сообщил, что на данный момент ведомством прорабатываются соответствующие контрмеры.

"Мы создадим все необходимые условия для того, чтобы приднестровские граждане смогли свободно и в спокойной обстановке сделать свой выбор", - отметил Гебос.