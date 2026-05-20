Депутат из Латвии подарил Каллас наклейку "балтийской чихуахуа", пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2026
14:45 20.05.2026 (обновлено: 19:40 20.05.2026)
© Фото : соцсети Рихардса Колса
  • Латвийский депутат Рихардс Колс подарил главе евродипломатии Кае Каллас наклейку с чихуахуа на фоне флагов стран Прибалтики.
  • По его словам, она может по достоинству оценить подарок, так как сама сталкивалась с этим сравнением.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента из Латвии Рихардс Колс подарил главе евродипломатии Кае Каллас наклейку с изображением чихуахуа на фоне флагов стран Прибалтики, сообщает издание Euractiv, которое указывает, что Литву, Латвию и Эстонию часто сравнивают с маленькими собаками из-за относительно небольших площадей государств.
"Колс <...> украдкой передал записку <...> Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с "балтийской чихуахуа", — говорится в публикации.
Отмечается, что на наклейке была изображена собака на фоне флагов стран Прибалтики.
По словам Колса, Каллас, которая сама родом из Эстонии, может по достоинству оценить этот шутливый подарок, поскольку сталкивалась с этим сравнением.
В соцсети X депутат также опубликовал изображение собаки, которое, судя по всему, было передано Каллас.
