Специальная военная операция на Украине
 
18:58 20.05.2026
В Курской области возбудили дело против украинского боевика

СК завел дело на боевика ВСУ, участвовавшего в вторжении в Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области возбудили уголовное дело о совершении теракта в отношении украинского боевика Руслана Харука.
  • Харук, по версии следствия, с 2024 года неоднократно незаконно пересекал границу России и участвовал в блокировании территории в Курской области.
  • Весной 2025 года Харук был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело о совершении теракта возбудили в отношении украинского боевика, участвовавшего во вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году, сообщил Следственный комитет России.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Руслана Харука, подозреваемого в совершении террористического акта в Курской области (подпункт "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По версии следствия, с 2024 года украинский боевик, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения неоднократно незаконно пересекал государственную границу Российской Федерации. Уточняется, что находясь в лесополосе недалеко от села Ольговка Курской области, Харук наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.
Отмечается, что весной 2025 года в ходе боевых действий Харук был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению пострадавших от действий украинского боевика и фиксация повреждений для оценки причиненного ущерба.
"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Харуком преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
