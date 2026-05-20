В Курской области возбудили дело против украинского боевика

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курской области возбудили уголовное дело о совершении теракта в отношении украинского боевика Руслана Харука.

Харук, по версии следствия, с 2024 года неоднократно незаконно пересекал границу России и участвовал в блокировании территории в Курской области.

Весной 2025 года Харук был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело о совершении теракта возбудили в отношении украинского боевика, участвовавшего во вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году, сообщил Следственный комитет России.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Руслана Харука, подозреваемого в совершении террористического акта в Курской области (подпункт "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс"

По версии следствия, с 2024 года украинский боевик, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения неоднократно незаконно пересекал государственную границу Российской Федерации. Уточняется, что находясь в лесополосе недалеко от села Ольговка Курской области, Харук наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.

Отмечается, что весной 2025 года в ходе боевых действий Харук был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению пострадавших от действий украинского боевика и фиксация повреждений для оценки причиненного ущерба.