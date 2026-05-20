После обрушения балкона в школе под Севастополем возбудили дело

17:46 20.05.2026 (обновлено: 18:58 20.05.2026)
© Фото : соцсетиПоследствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
© Фото : соцсети
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После обрушения балкона в школе №13 в поселке Кача под Севастополем возбуждено уголовное дело.
  • Если экспертиза установит, что обрушение связано с дефектами капремонта и нарушением строительных норм, вопросы будут к подрядчику, технадзору, проектировщикам и лицам, подписывавшим документы о готовности объекта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения балкона в школе номер 13 в поселке Кача под Севастополем, сообщил СУСК региона.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм при обрушении балкона в качинском общеобразовательном учреждении" , - говорится в сообщении ведомства.
Как позже отметил адвокат Сергей Жорин, образовательная организация обязана обеспечивать безопасные условия пребывания детей, и, если администрация знала о рисках, может вставать вопрос об ответственности должностных лиц.
"Если нанесен тяжкий вред здоровью, виновным грозит до пяти лет тюрьмы. Но, если экспертиза установит, что обрушение связано с дефектами капремонта и нарушением строительных норм, - вопросы будут к подрядчику, технадзору, проектировщикам и лицам, подписывавшим документы о готовности объекта... При тяжком вреде здоровью наказание может быть до шести лет лишения свободы", - объяснил он интернет-порталу NEWS.ru.
По словам адвоката, на практике часто ответственность несут и школа, и подрядчик, но по разным составам преступления.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об обрушении балкона на втором этаже школы номер 13 (находится в поселке Кача под Севастополем). По предварительным данным, 10 детей госпитализированы.
ПроисшествияСевастопольРоссияРеспублика КрымСергей ЖоринМихаил РазвожаевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
