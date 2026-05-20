18:07 20.05.2026 (обновлено: 18:21 20.05.2026)
Владельца лодки, перевернувшейся на Байкале, задержали

© СУ СК России по Республики БурятияЗадержанные водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале в Бурятии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судоводитель и владелец лодки, которая перевернулась на Байкале, задержаны в Бурятии.
  • Им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Судоводитель и владелец лодки, которая перевернулась на Байкале, задержаны в Бурятии, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны судоводитель и владелец судна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг.
По версии следствия, 19 мая в Бурятии при оказании туристических услуг на озере Байкал перевернулась аэролодка, в результате чего без спасательных жилетов в воде оказались 17 человек, хотя вместимость судна допускала не более 12 человек. Отмечается, что в результате погибли пять человек, остальным пассажирам оказана медпомощь.
"По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что на допросе обвиняемые признали вину. В настоящее время фигуранты задержаны, следствие будет просить об их аресте.
ПроисшествияБайкалСледственный комитет России (СК РФ)Республика БурятияРоссия
 
 
