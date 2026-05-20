Владельца лодки, перевернувшейся на Байкале, задержали

Задержанные водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале в Бурятии

Задержанные водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале в Бурятии

© СУ СК России по Республики Бурятия Задержанные водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале в Бурятии

Краткий пересказ от РИА ИИ Судоводитель и владелец лодки, которая перевернулась на Байкале, задержаны в Бурятии.

Им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Судоводитель и владелец лодки, которая перевернулась на Байкале, задержаны в Бурятии, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны судоводитель и владелец судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг.

По версии следствия, 19 мая в Бурятии при оказании туристических услуг на озере Байкал перевернулась аэролодка, в результате чего без спасательных жилетов в воде оказались 17 человек, хотя вместимость судна допускала не более 12 человек. Отмечается, что в результате погибли пять человек, остальным пассажирам оказана медпомощь.

"По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав", - добавляется в сообщении.