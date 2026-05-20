Появились новые детали по состоянию пострадавших в Севастополе школьников

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Два школьника, пострадавших при обрушении балкона в Севастополе, находятся в реанимации, медики делает все, чтобы стабилизировать их состояние, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Обрушение балкона на втором этаже в школе № 13 произошло в среду, пострадали девять детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор. Возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм.