Появились новые детали по состоянию пострадавших в Севастополе школьников

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Два школьника, пострадавших при обрушении балкона в Севастополе, находятся в реанимации, медики делает все, чтобы стабилизировать их состояние, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе № 13 произошло в среду, пострадали девять детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор. Возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм.
"Самое большое переживание сейчас — за двух наших школьников, которые находятся в реанимации. Им оказывают всю необходимую помощь наши врачи; кроме того, больница на связи с нашими федеральными медицинскими центрами в режиме телемедицины. Команда медиков делает все, чтобы как можно быстрее их стабилизировать", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".