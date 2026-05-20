15:52 20.05.2026
Появились новые детали по состоянию пострадавших в Севастополе школьников

Два школьника находятся в реанимации после обрушения балкона в Севастополе

© РаZVожаев/MAX Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе произошло обрушение балкона в школе № 13.
  • Двое школьников находятся в реанимации, медики делают все, чтобы стабилизировать их состояние.
  • Возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Два школьника, пострадавших при обрушении балкона в Севастополе, находятся в реанимации, медики делает все, чтобы стабилизировать их состояние, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе № 13 произошло в среду, пострадали девять детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор. Возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм.
"Самое большое переживание сейчас — за двух наших школьников, которые находятся в реанимации. Им оказывают всю необходимую помощь наши врачи; кроме того, больница на связи с нашими федеральными медицинскими центрами в режиме телемедицины. Команда медиков делает все, чтобы как можно быстрее их стабилизировать", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
СК рассказал о проверке здания школы, где обрушился балкон с детьми
Вчера, 12:42
 
