Появились новые детали обрушения балкона в школе в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В школе №13 в поселке городского типа Кача в районе Севастополя обрушился балкон, который являлся самостоятельным конструктивным элементом здания — козырьком.
- Пострадали девять детей, они госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, остальные шестеро — в состоянии средней степени тяжести.
- Развожаев выехал на место ЧП и сообщил, что предстоит выяснить, каким образом козырек превратился в балкон и почему его эксплуатация привела к обрушению.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Рухнувший в школе в Севастополе балкон являлся самостоятельным конструктивным элементом здания - козырьком, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке городского типа Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали девять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее Развожаев. Все дети госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, остальные шестеро - в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних.
“Выехал на место ЧП, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Сегодня в школе №13 в Каче обрушился конструктивный элемент здания - козырек, который, как сейчас становится очевидно, долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Он не выдержал нагрузки в тот момент, когда туда вышли ребята-выпускники”, - написал Развожаев в своем канале на платформе “Макс”.
В общении с журналистами губернатор рассказал, что еще предстоит выяснить, каким образом козырек превратился в балкон, так как у него изначально была другая функция.
“Он регулярно так эксплуатировался, до ремонта много лет, начиная с давних украинских времен, они его так эксплуатировали. После ремонта видимо сделали какие-то неправильные мероприятия. Надо сейчас разобраться, что предусматривалось в проекте и как так получилось”, - сказал губернатор.