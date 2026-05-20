Рейтинг@Mail.ru
Появились новые детали обрушения балкона в школе в Севастополе - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 20.05.2026
Появились новые детали обрушения балкона в школе в Севастополе

Развожаев: обрушившийся в Севастополе балкон школы был козырьком

© РаZVожаев/MAXПоследствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РаZVожаев/MAX
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школе №13 в поселке городского типа Кача в районе Севастополя обрушился балкон, который являлся самостоятельным конструктивным элементом здания — козырьком.
  • Пострадали девять детей, они госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, остальные шестеро — в состоянии средней степени тяжести.
  • Развожаев выехал на место ЧП и сообщил, что предстоит выяснить, каким образом козырек превратился в балкон и почему его эксплуатация привела к обрушению.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Рухнувший в школе в Севастополе балкон являлся самостоятельным конструктивным элементом здания - козырьком, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке городского типа Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали девять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее Развожаев. Все дети госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, остальные шестеро - в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних.
“Выехал на место ЧП, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Сегодня в школе №13 в Каче обрушился конструктивный элемент здания - козырек, который, как сейчас становится очевидно, долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Он не выдержал нагрузки в тот момент, когда туда вышли ребята-выпускники”, - написал Развожаев в своем канале на платформе “Макс”.
В общении с журналистами губернатор рассказал, что еще предстоит выяснить, каким образом козырек превратился в балкон, так как у него изначально была другая функция.
“Он регулярно так эксплуатировался, до ремонта много лет, начиная с давних украинских времен, они его так эксплуатировали. После ремонта видимо сделали какие-то неправильные мероприятия. Надо сейчас разобраться, что предусматривалось в проекте и как так получилось”, - сказал губернатор.
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
СК рассказал о проверке здания школы, где обрушился балкон с детьми
Вчера, 12:42
 
ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала