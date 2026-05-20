В школе бокса "Витязь" прокомментировали дело об истязании воспитанника
15:03 20.05.2026
В школе бокса "Витязь" прокомментировали дело об истязании воспитанника

Школа бокса "Витязь": тренер, на которого завели дело, вел себя недопустимо

Боксерские перчатки
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каменске-Уральском Свердловской области тренер по боксу стал фигурантом уголовного дела об истязании воспитанника.
  • Тренер Николай Бобенко не состоит в штате школы бокса "Витязь" и на время разбирательств отстранен от занятий.
  • Школа бокса "Витязь" проводит служебное расследование по факту инцидента, в ней заявили, что Бобенко вел себя допустимо.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Тренер, ставший фигурантом дела об истязании воспитанника в Каменске-Уральском Свердловской области, вел себя непрофессионально, также он не состоит в штате школы бокса "Витязь" и на время разбирательств отстранен от занятий, заявили в спортивной организации.
В среду областное управление СК РФ информировало, что возбуждено уголовное дело по сведениям об истязании тренером по боксу воспитанника в Каменске-Уральском.
"Восемнадцатого мая в центре прогресса бокса "Витязь" в ходе тренировочного процесса произошел инцидент с участием тренера по кикбоксингу и боксу – Николая Валерьевича Бобенко, в ходе которого тренером были допущены непрофессиональные действия и недопустимое поведение в отношении несовершеннолетнего спортсмена", – говорится в заявлении школы бокса "Витязь".
Там отметили, что мужчина не состоит в штате их центра, проводит тренировки на объекте на коммерческой основе, при этом за время тренировок в отношении Бобенко жалоб и заявлений от родителей и спортсменов не поступало.
Проводится служебное расследование, тренер приостановил все занятия до выяснения всех обстоятельств, добавили в школе.
Каменск-УральскийСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
